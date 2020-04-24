Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вступает в силу с 1 мая.

Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению №301 от 15 апреля, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Как сообщалось, правительство 18 марта приняло постановление (о внесении изменений в постановление №624 от 17 июля 2019 года с условием доработки в трехдневный срок), о введении с 1 апреля спецпошлины в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося. Соответствующий документ №261 был обнародован только 9 апреля и предусматривал введение спецпошлины с 15 апреля.

При этом, введение ранее анонсированной пошлины на импорт из России электрической энергии, документом не предусматривалось. В день, когда обозначенные изменения должны были вступить в силу, правительство решило внести в постановление №624 новые изменения, обозначив 1 мая датой вступления их в силу.

Отметим, что запрет на импорт угля и электроэнергии из России лоббирует Ринат Ахметов. В тоже время, в них заинтересован другой олигарх Игорь Коломойский. Об их борьбе можно прочитать подробно здесь.

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