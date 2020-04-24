Открытие парков станет первым этапом выхода из карантина. Фото: Страна

Кабмин в пятницу опубликовал пять главных этапов выхода из карантина. На первом этапе предполагается открыть парки со скверами, некоторые магазины и салоны. 

План целиком опубликован на телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля. 

Полный перечень заведений и мест, которые будут открывать первым делом, выглядит так:

  • парки, скверы, зоны отдыха (кроме детских площадок);
  • часть заведений, где предоставляют косметические услуги;
  • точки продажи непродовольственных товаров (то есть магазины электроники);
  • кофейни с напитками на вынос;
  • автомойки;
  • веломагазины и пункты проката;
  • конторы нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Также правительство разрешит проводить тренировки в командных видах спорта.  

Однако все это будет возможно при условии, что 10 дней подряд общее число заболевших не вырастет больше, чем на 5%.

Этапы выхода из карантина

Ранее "Страна" приводила последние данные по заболеваемости Covid-19 на 24 апреля.

Мы также рассказывали, когда в Украине заработает общественный транспорт.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться