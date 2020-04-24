Кабмин объявил, что разрешат открыть на первом этапе выхода из карантина
Кабмин в пятницу опубликовал пять главных этапов выхода из карантина. На первом этапе предполагается открыть парки со скверами, некоторые магазины и салоны.
План целиком опубликован на телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Полный перечень заведений и мест, которые будут открывать первым делом, выглядит так:
- парки, скверы, зоны отдыха (кроме детских площадок);
- часть заведений, где предоставляют косметические услуги;
- точки продажи непродовольственных товаров (то есть магазины электроники);
- кофейни с напитками на вынос;
- автомойки;
- веломагазины и пункты проката;
- конторы нотариусов, адвокатов и аудиторов.
Также правительство разрешит проводить тренировки в командных видах спорта.
Однако все это будет возможно при условии, что 10 дней подряд общее число заболевших не вырастет больше, чем на 5%.
Ранее "Страна" приводила последние данные по заболеваемости Covid-19 на 24 апреля.
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