Кабмин в пятницу опубликовал пять главных этапов выхода из карантина. На первом этапе предполагается открыть парки со скверами, некоторые магазины и салоны.

План целиком опубликован на телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Полный перечень заведений и мест, которые будут открывать первым делом, выглядит так:

парки, скверы, зоны отдыха (кроме детских площадок);

часть заведений, где предоставляют косметические услуги;

точки продажи непродовольственных товаров (то есть магазины электроники);

кофейни с напитками на вынос;

автомойки;

веломагазины и пункты проката;

конторы нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Также правительство разрешит проводить тренировки в командных видах спорта.

Однако все это будет возможно при условии, что 10 дней подряд общее число заболевших не вырастет больше, чем на 5%.

Ранее "Страна" приводила последние данные по заболеваемости Covid-19 на 24 апреля.

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