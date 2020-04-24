При условии снижения числа новых случаев коронавируса относительно количества протестированных в Украине откроются ряд учереждений.

Их список опубликован в инфографике Кабмина, посвященной постепенному выходу страны из карантинного режима.

Так, на втором этапе плана правительства возобновляется бытовое обслуживание населения. В школу также вернутся выпускные классы, а учащиеся начнут подготовку к ВНО. Кроме того, откроются учреждения общественного питания, однако только для работы в режиме "на вынос".

Вместе со вступлением второго этапа в силу возобновят работу кинотеатры под открытым небом, спортзалы и фитнес-центры, отели. Также будут разрешены и спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек.

Все вышеперечисленное возможно лишь при условии снижения процента выявленных случаев по отношению к общему числу протестированных в стране на протяжении 10 дней. При этом ежедневное число людей, которые выздоровели должно быть стабильным или расти.

Инфографика: Кабинет министров Украины

Напомним, что рестораны и кафе в Украине откроются на третьем этапе плана Кабмина по выходу страны из карантина.

Ранее мы писали, что транспорт в Украине возобновит перевозки пассажиров, если эпидемиологическая картина в стране будет соответствовать критериям Кабмина.