Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что уже бывшие руководители таможенной и налоговой службы не оправдали возложенных на них надежд и разочаровали народ.

Об этом он заявил на официальной странице ведомства в Facebook.

"В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти", - указано в сообщении.

По его словам, временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы назначили Игоря Муратова, который возглавлял один из департаментов ведомства. В свою очередь, исполнять обязанности налоговой службы будет заместитель бывшего главы Михаил Титарчук.

"Параллельно мы готовим институциональные изменения в обоих ведомствах. Формируем новые управленческие команды. Определяем внутренние структуры и функционал. Речь идет о рестарте обеих служб. Прозрачность - лучший аргумент против коррупции и теневых схем ", - отметил Марченко.

Напомним, бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, которого Кабмин уволил за масштабные хищения, продемонстрировал свою гордость, что вместе с ним пришлось увольнять и всех его заместителей.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку руководителя налоговой службы Сергея Верланова и главы таможнной службы Максима Нефедова. Глава Кабмина отметил, что на их место найдут эффективных управленцев.