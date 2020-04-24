Транспорт в Украине возобновит перевозки пассажиров, если эпидемиологическая картина в стране будет соответствовать критериям Кабмина.

Это следует из инфографики, опубликованной премьер-министром Денисом Шмыгалем в пятницу, 24 апреля.

Так, уже на 3-м этапе выхода Украины из карантина, снова будет работать метро, однако только в режиме спецперевозок. Тем не менее, откроется междугороднее транспортное сообщение в пределах областей.

Для того, чтобы вступил в силу 3-ий этап плана Шмыгаля, необходимо, чтобы 10 дней подряд число тех, кто излечился вдвое или больше превышало количество новых случаев. При этом больницы должны быть заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.

Что касается 4-го этапа снятия карантина, то во время него уже полноценную работу возобновит метрополитен и наземный транспорт. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо, чтобы 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев составляло не более 5 на область.

Инфографика: Кабинет министров Украины

Напомним, что рестораны и кафе в Украине откроются на третьем этапе плана Кабмина по выходу страны из карантина.

Ранее мы писали, что по словам премьер-министра Шмыгаля, карантин в Украине может в том или ином виде продлиться два года, будет три вида ограничений.