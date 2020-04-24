Появилась информация о том, что вместо уволенных Кабмином Сергея Верланова и Максима Нефедова налоговую службу и таможню могут возглавить люди домайданной системы власти. Это Василий Цушко и Алексей Любченко.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Канал пишет, что сегодня утром появилась информация о том, что оба подали кандидатуры на должность замминистра финансов. Однако сейчас уже говорят, что Цушко может стать главой таможни, а Любченко - главой налоговой.

Цушко сейчас 57 лет. Он был народным депутатом Украины II-V созывов, губернатором Одесской области, министр внутренних дел времен премьерства Януковича, министром экономики. А при президенте Януковича возглавлял Антимонопольный комитет.

Алексей Любченко

Любченко работал первым замом главы налоговой администрации в Кировоградской области, затем возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В 2005 году ушел из налоговой и работал зампредом Кировоградской ОГА. Через четыре года вернулся в налоговые органы и занял должность зама председателя ГНА Украины. Он оставался в этой должности до 2011 года.

Следующие два года Любченко был помощником народного депутата от Черкасской области Виктора Тимошенко.

Фамилия Тимошенко всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду.

Как писала "Страна", он участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента. То есть - оказался довольно влиятельным человеком в окружении Зе.

Тогда его фамилия фигурировала вместе с другим человеком - другом президента Ильей Павлюком, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне. Также у Павлюка есть своя группа их нескольких десятков депутатов в "Слуге народа".

Ранее "Страна" писала, что премьер Денис Шмыгаль пообещал, что места уволенных займут эффективные работники.

Мы также приводили комментарий Нефедова по поводу увольнения.