Рестораны и кафе в Украине откроются на третьем этапе плана Кабмина по выходу страны из карантина.

Залы общественного питания снова смогу принять посетителей только при условии, что 10 дней подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает количество новых случаев. При этом больницы заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.

Об этом гласит инфографика, опубликованная премьер-министром Денисом Шмыгалем в пятницу, 24 апреля.

Также, кроме заведений общественного питания на третьем этапе работу возобновят: спортивные и детские площадки, отдельные учреждения образования, ТРЦ (без детских и развлекательных комплексов), театры и кино, хостелы, санатории, базы отдыха.

Ожидается, что на этой стадии также начнет работать метро (для спецперевозок) и откроется междугороднее транспортное сообщение в пределах областей.

Инфографика: Кабинет министров Украины

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль сообщал, что карантин в Украине может в том или ином виде продлиться два года, будет три вида ограничений.

Ранее мы писали, что по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, без введения карантина в Украине количество больных коронавирусом уже достигло бы 180 тысяч.