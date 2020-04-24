Кабмин опубликовал пять главных шагов по выходу из карантина. Ранее его анонсировали премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Теперь полный план появился на телеграм-канале Шмыгаля.

План состоит из пяти этапов. Каждый этап имеет условие, при котором он наступает.

Этап 1 - открываются парки, скверы, зоны отдыха (кроме детских площадок). Начинает работать часть сферы косметических услуг. Тренировки в командных видах спорта. Торговля непродовольственными товарами (то есть магазины электроники). Кофейни на вынос, автомойки, веломагазины и прокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.

Условие: 10 дней подряд общее число заболевших не растет больше, чем на 5%.

Этап 2 - возобновляется бытовое обслуживание населения, в школу возвращаются выпускные классы и начинается подготовка к ВНО. Открываются учреждения общественного питания (могут работать только на вынос), кинотеатры под открытым небом, спортзалы и фитнес-центры, отели и допускаются соревнования, где принимают участие не более 50 человек.

Условие: снижение процента выявленных случаев к общему числу протестированных в стране на протяжении 10 дней. Ежедневное число людей, которые выздоровели, стабильное или растет.

Этап 3 - открываются спортивные и детские площадки, отдельные учреждения образования, метро начинает работать на спецперевозки, открывается междугороднее транспортное сообщение в пределах областей, ТРЦ (без детских и развлекательных комплексов), театры и кино, хостелы, санатории, базы отдыха, рестораны и кафе - для посещений.

Условие: 10 дней подряд число тех, кто излечился вдвое иди больше превышает количество новых случаев. Больницы заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.

Этап 4 - открывается метро и наземный транспорт, ТРЦ и другие развлекательные заведения. Опять спортзалы и фитнес-центры (которые уже были в этапе №2). Заведения общественного питания (которые были в этапе 3), культуры, образования. Начинает работать плановая стоматология.

Условие: 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев - не более 5 на область.

Этап 5 - отмена других ограничений, кроме тех, которые установят власти на местах в пределах своих территориальных единиц.

Условие: единичные случаи заражения, которые связаны только с теми, кто приезжает из-за рубежа.