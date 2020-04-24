Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку руководства налоговой службы и таможни. Глава Кабмина отметил, что на их место найдут эффективных управленцев.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале вечером в пятницу.

Шмыгаль сообщил, что председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов были уволены в соответствии со статьей 87(1) Закона Украины "О государственной службе".

Кроме них Кабмин освободил от службы:

заместителей председателя Государственной таможенной службы Украины Роберта Зелди, Сергея Петухова и Дениса Шендрика;

заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрия Венцковского.

"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", - пообещал Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", на сегодняшнем заседании Кабмин принял другие решения. Во-первых, выделил Общественному ТВ 10,6 млн евро, чтобы оплатить долг перед Евроньюс. Во-вторых, инициировал досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных.