"На их место придут эффективные". Шмыгаль подтвердил отставки главных налоговика и таможенника
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку руководства налоговой службы и таможни. Глава Кабмина отметил, что на их место найдут эффективных управленцев.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале вечером в пятницу.
Шмыгаль сообщил, что председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов и глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов были уволены в соответствии со статьей 87(1) Закона Украины "О государственной службе".
Кроме них Кабмин освободил от службы:
- заместителей председателя Государственной таможенной службы Украины Роберта Зелди, Сергея Петухова и Дениса Шендрика;
- заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрия Венцковского.
"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", - пообещал Шмыгаль.
Как сообщала "Страна", на сегодняшнем заседании Кабмин принял другие решения. Во-первых, выделил Общественному ТВ 10,6 млн евро, чтобы оплатить долг перед Евроньюс. Во-вторых, инициировал досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных.