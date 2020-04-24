Сегодня Кабмин снял с должности Максима Нефедова - главу Таможенной службы Украины.

Этот чиновник вошел во власть почти сразу после Евромайдана. В 2015 году он стал замминистра экономики, где и проработал до конца каденции Порошенко. Летом - уже при Зеленском - возглавил таможню.

Нефедов известен как чиновник-хипстер - судя по своей манере одеваться и длинной бороде. Но потерял он работу, конечно, не из-за этого.

В последнее время вес начал набирать экс-министр финансов Игорь Уманский, который недавно обвинил таможню в коррупционных схемах. Он стал советником главы ОП Андрея Ермака.

Почти сразу после этого сняли Нефедова (детальнее о причинах увольнения Максима - в материале "Страны").

Но главу таможни не скоро забудут - много за ним водилось интересных историй и откровенных скандалов. Собрали главные из них.

Порно-танцы

Один из главных скандалов с главой таможни произошел в элитном клубе Queen. В начале февраля "Страна" опубликовала видео Максима Нефедова, который танцует со стриптизершей и поливает воском от свечи ее тело.

Сам глава таможни ничего зазорного в своих танцах не увидел - в беседе с пранкером Джокером он заявил, что "девчата не голые", поэтому все нормально.

Вечеринка, на которой побывал Максим, называлась в анонсах клуба "порно-шоу". Она происходила в так называемой "секретной комнате", где подобное происходит почти каждую неделю.

"Порно шоу, горы кокаина и много девушек легкого поведения", - характеризуют вечеринку завсегдатаи клуба.

Никакого влияния на карьеру Нефедова видео не возымело. Хотя и подняло лишний раз дискуссию об ориентации таможенника, насчет которой в Киеве ходят разные слухи.

Супер-надбавки

За март глава таможни, несмотря на огромные недоборы его ведомства, получил надбавку к зарплате 80 тысяч гривен. При служебном окладе в 30 тысяч. То есть добавил себе 300% доплаты за интенсивность труда.

Всего за март Нефедов получил почти 200 тысяч гривен, увеличив таки образом свой базовый оклад в шесть с половиной раз.

До этого - в январе и феврале - Максим получал по 30-40 тысяч гривен. То есть в марте Нефедов внезапно увеличил себе общую зарплату в пять раз.

Видимо, зимой он трудился не слишком интенсивно и только весной начал "рыть землю".

В принципе, Максим и раньше был на хорошем счету. Работая в Кабмине Яценюка замом министра экономики, Нефедов получал в полтора раза больше, чем премьер-министр.

Интересно, что чиновник несколько лет подряд не декларировал доходы своей второй половинки - сначала гражданской, а потом и официальной супруги Яны Калмыковой, которая работает в "Метинвесте" Рината Ахметова.

Экспорт масок во время коронавируса

При Нефедове через таможню в промышленных масштабах и всю зиму вывозились медицинские маски. В связи с этим было даже открыто уголовное дело на премьера Алексея Гончарука, который игнорировал требования СНБО прекратить вывозить из страны дефицитный товар.

Но не слишком сопротивлялся экспорту и Нефедов. Более того - когда в Сети опубликовали мартовский видеосюжет из Испании, где разгружали украинские маски (они в тот момент уже попали из продажи в Украине), Нефедов попытался обвинить испанских журналистов в фейке. Но получился еще больший "зашквар".

Нефедов заявил, что видео старое и неакуальное, и его вставили в сюжет ради картинки.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками ", - отметил чиновник.

Однако в Сети Максиму показали на дату, которая проставлена на коробке с масками.

"Да. Видео ооочень древнее. Вплоть видно на коробке дату изготовления 29.02.2020! Это было очень давно !!! Архивное видео 100%. Сомнений никаких ...", - писали пользователи.

Нефедов также говорил, что раз Кабмин экспорта масок не запрещал, значит, все законно. Однако непонятно, что именно он, как глава таможни, сделал, чтобы этот вывоз прекратить? Писал докладные Гончаруку? Или призывал Кабмин принять нужное для страны решение на Facebook?

Ничего этого начальник таможни не делал и никакой тревоги не поднимал.

Сравнил Тодурова с доктором Менгеле

В разгар конфликта министра здравоохранения Ульяны Супрун и главы Института сердца Бориса Тодурова, Нефедов открыто стал на сторону министерши. И заявил, что ее оппонент - почти как знаменитый нацистский доктор-садист Йозеф Менгеле.

В переписке с другим сторонником Тодурова - Евгением Комаровским - Нефедов спросил, как он относится к доктору Менгеле, который "много сделал для развития генетики и экспериментов на близнецах". Комаровский предупредил чиновника, что за подобные высказывания заблокирует его.

За два года - два ограбления

Еще Максим Нефедов отличился тем, что в 2016 и 2018 годах дважды стал жертвой грабителей. "Страна" сообщала, что в июле 2016 года у него угнали элитный кроссовер Infiniti EX35 2008 года выпуска:

Фото: facebook.com/max.nefyodov

После этого фотокорреспонденты "Страны" встретили замминистра экономики в центре Киева, когда тот садился за руль Audi A6 2.0 Т Quattro на львовских номерах:

Нефедов водит Audi, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В результате в декларации за 2017 год чиновник был вынужден сообщить, что авто принадлежит его гражданской супруге Яне Калмыковой:

Источник: public.nazk.gov.ua

В ноябре 2018 года Максима Нефедова ограбили снова: воры-альпинисты взломали квартиру на улице Шелковичной, пока член правительства проводил отпуск на фестивале Burning man в Неваде (США). Об этом сообщала "Страна".

Кражу обнаружил сам Нефедов после возвращения из США в Киев. Как удалось узнать "Стране", у него украли дорогую коллекцию браслетов с ручным рисунком фирмы Frey Wille, а также часы и некоторые украшения.

Постоянный участник ЛГБТ-парадов

Еще в свободное от работы время новый главный таможенник принимает участие в ЛГБТ-парадах. В мае минувшего года он поучаствовал в ЛГБТ-марше в Киеве. Там было сделано следующее необычное фото:

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Нефедов также участвовал в ЛГБТ-параде в 2017 году. Об этом тоже сообщала "Страна".

45 костюмов одного бренда

В 2017 году стало известно, что у замминистра экономического развития оказывается есть по меньшей мере 45 костюмов только одного украинского бренда - Indposhiv. Об этом в Facebook написала основательница компании Катерина Возьянова.

Она рассказывает, что hromadske сняли про ее бренд "крутую передачу" и упомянула, что в сюжете есть момент с Нефедовым, который прикупил у Indposhiv уже 45 костюмов.

"Или когда, на 8-м году нашей жизни и на 45-м костюме наш любимый Максим Нефедов все еще ходит к нам на примерке, несмотря на сумасшедший график и занятость", - пишет Возьянова.