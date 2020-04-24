В Беларуси с начала эпидемии коронавируса выявлено 8 773 случаев Covid-19. 751 из них был подтвержден только за последние сутки, что является рекордным показателем.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава страны по состоянию на 24 апреля информирует издание Вечерний Гродно.

В свою очередь замминистра здравоохранения Елена Богдан уверяет, что несмотря на существенный прирост в количестве инфицированных коронавирусом за сутки, ситуация с эпидемией в Белрауси остается "полностью контролируемой".

Со вчерашнего дня число смертельных случаев увеличилось на 3 и составило 63 умерших. Выздоровели и выписаны 1120 пациентов. Всего выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки - 8281 тест.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал коронавирус ударом по башке от Господа за то, что люди безобразно относятся к лесам и к природе вообще, а также раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали, что Лукашенко считает ношение защитных масок в школах "несусветной глупостью", а принятие в школах такого решения - "самодеятельностью".