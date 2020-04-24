Увольнение Кабмином председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова могут стать не единственными среди топ-чиновников.

Актуализировалась также тема отставки главы НАБУ Артема Сытника. Не исключены и другие перестановки.

В чем причина такого каскада кадровых перемен в украинской власти, разбиралась "Страна".

За что уволили Нефедова и Верланова?

Слухи об отставке Нефедова ходили очень давно. Ему вменялся в вину провал поступлений по таможне. А также то, что коррупционные схемы расцвели пуще прежнего.

Что касается Верланова, то он менее публичная фигура чем тусовщик и хипстер Нефедов, а потому о его существовании широкие народные массы даже не догадывались до тех пор пока не разразился скандал с увольнением министра финансов Игоря Уманского.

Уманский связал свой уход с тем, что не хотел мириться с коррупционными схемами в таможне и в налоговой. Причем обвинял лично Верланова в том, что он и его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

При этом, в отличие от прозвучавших примерно в тоже время обвинений в адрес Ермака и его брата, обвинения Уманского власть без внимания не оставила.

Было открыто уголовное производство, сам Уманский стал советником Ермака, а сегодня Рада создала временную следственную комиссию по расследованию его заявлений.

Создала днем, а вечером обоих потенциальных фигурантов этих расследований уволил Кабмин.

Вместо Нефедова Цушко, вместо Верланова Любченко?

Уже называются и их сменщики.

Сегодня мы писали, что два весьма известных человека являются кандидатами на должность заместителя министра финансов. Василий Цушко и Алексей Любченко.

Цушко - экс-глава МВД времен премьерства Януковича и экс-глава Антимонопольного комитета времён президентства Януковича.

Алексей Любченко - бывший замглавы налоговой времен поздней Тимошенко и раннего Януковича (2009-2011). Но более интересен другой факт из его биографии - в 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко, бывшего налоговика. Эта фамилия всплыла летом прошлого года во время предвыборной кампании в Раду.

Как писала "Страна", он участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента. То есть - оказался довольно влиятельным человеком в окружении Зе.

Тогда его фамилия фигурировала вместе с другим человеком - другом президента Ильей Павлюком, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне. Также у Павлюка есть своя группа их нескольких десятков депутатов в "Слуге народа".

По некоторым данным, Любченко может стать главой налоговой, а Цушко - главой таможни.

Судьба Сытника

В пятницу утром нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал, что в Верховную Раду будет внесен законопроект, позволяющий отправить в отставку главу НАБУ за совершенное им коррупционное деяние.

"Страна" поговорила с несколькими представителями парламента и Офиса президента, и нам подтвердили, что на следующей неделе действительно законопроект по Сытнику может быть рассмотрен парламентом.

"Должны собрать 150 голосов для созыва внеочередного заседания для принятия в первом чтении законопроекта по Сытнику. Далее будет запущена ускоренная процедура. Благо, после изменений в Регламент ко второму чтению группа поддержки Сытника не сможет заблокировать его принятие тысячами поправок. То есть в мае выходим на финальное голосование и Сытник уходит", - сказал источник.

По его словам, американское посольство, которое ранее было главной "крышей" Сытника, убедили, что его отставка – это необходимая мера, потому что попавший в огромное число скандалов Сытник вряд ли может считаться эффективной фигурой.

"Тем более что главный борец с Сытником сейчас - это Арсен Аваков. А к нему американцы по многим вопросам прислушиваются. Да и принципиальный вопрос для США и МВФ - принятие антиколомойского закона. А его принятие гарантируют все ветви власти. На этом фоне отставка Сытника выглядит небольшой жертвой. Тем более, он сам признавался в работе против Трампа", - говорит источник.

По его словам, вероятность реализации этого плана высока.

Помешать ему могут разве что некие чрезвычайные усилия группы поддержки Сытника (Лещенко, Шабунин и Ко), которые попробуют убедить американцев и МВФ в том, что жертвовать главой НАБУ нельзя. "Но это с каждым разом им труднее дается", - заверил источник.

Еще важный момент: кто станет главой НАБУ, если Сытник уйдет.

По словам нашего источника на Банковой, и.о. главы будет заместитель Сытника Гизо Углава - хорошо знакомый американцам соратник Саакашвили. Это, к слову, еще одна причина, по которой посольство США не сильно на сей раз заступается за Сытника.

Что означает отставка Нефедова и возможная отставка Сытника?

И Нефедов, и Верланов, и Сытник относятся к одной группе влияния в украинской политике, которую принято называть "соросятами". С приходом Зеленского во власть эта группа сильно укрепила свои позиции, но теперь, как видим, для них наступают непростые времена. Еще ранее был уволен Гончарук, Рябошапка и Милованов, а теперь Нефедов. А скоро, возможно, и Сытник.

"Складывается впечатление, что украинская элита решила получить некую компенсацию за то, что МВФ заставляет принимать законы "под транш". Мол, законы-то мы примем, но вот кадровый состав от "соросят" почистим", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Один из нардепов так поясняет кадровые перестановки.

"От "соросят" мало толку - пытаются решать вопросы с Западом через голову Зеленского, при этом эффективность нулевая, а коррупция как и прежде. Типичный пример - Нефедов. План по таможне провален, коррупционные схемы расцвели как никогда, зато он ходит все время жалуется, что ему не дают работать, стучит "западникам". Зачем он нужен? Впрочем, с его уходом ничего приниципиально не изменится. Схемы курировал не Нефедов, а смотрящие. Один из самых крупных из них - Павлюк. Любченко - его человек. Если его назначат, то положение Павлюка усилится. Но, в любом случае, должности в системе достанутся и другим людям, которые есть во власти - и Авакову, и Коломойскому, и другим. Схемы поделят по-братски. С Верлановым иная история - он сам был внутри схем. А потому с его уходом схемы поменяются. И их тоже, как и на таможне, поделят по-братски. Просто и Нефедов, и Верланов - это осколки прежней жизни и прежних схем времен Порошенко. Также как и НАБУ, и Нацбанк. А сейчас Зе-команда выстраивает свою систему контроля над схемами и меняет кадры. А для МВФ и Запада принимаются законы - о земле и "антиколомойский", чтоб те не сильно возмущались. Правда оба закона, если будет надо, отменит Конституционный суд", - говорит нардеп.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такие "соросята" и кто их представляет во власти.

Также мы описывали, как Запад блокировал увольнения Рябошапки и Сытника.