В УПЦ требуют от президента Зеленского взять под личный контроль расследования многочисленных пожаров в храмах за последние две недели.

Об этом в пятницу, 24 апреля, написал на своей странице в Facebook Митрополи́т Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви.

Так, священнослужитель назвал частые пожары в православных храмом "террором". По его словам, во всех случаях таких инцидентов была поставлена под угрозу жизнь большого количества людей.

"А ведь вполне возможно, что подобной кризисной ситуации можно было избежать. Если бы в свое время попросту последовала надлежащая реакция на совершенные в предыдущие годы акты нападений и вандализма в отношении храмов УПЦ. Просто напомню - только в 2018 году лишь в одном Киеве было осуществлено 3 поджога церковных строений", - пишет священник.

Представитель духовенства также рассказал, что якобы накануне Пасхи Офис Президента разослал некоторым СМИ "темник", в котором указал на необходимость "активной дискредитации УПЦ и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия (поскольку он, в частности, так и не призвал прихожан молиться на праздник исключительно дома)".

"Мы очень надеемся на то, что это не более, чем непроверенные данные. Однако если упомянутая информация все же является правдой, то возникает вопрос - знает ли Президент, что определенные представители его Офиса используют далекую от норм закона и морали методику?" - негодует Антоний.

Священнослужитель также потребовал от президента Украины Владимира Зеленского взять под личный контроль ход расследований причин поджогов в храмах УПЦ. Вдобавок к этому Антоний считает нужным, чтобы глава государства дал поручение правоохранителям проверить некоторые новостные ресурсы на предмет разжигания вражды и дискриминации.

Напомним, что недавно в селе Лукавцы Вижницкого района сгорела церковь в честь святой Параскевы.

Ранее мы писали, что летом в Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба Московского патриархата УПЦ.