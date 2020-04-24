На территории Байкового кладбища в Киеве произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло из-за поджога мусора.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС города в пятницу, 24 апреля.

Сообщается, что спасателям стало известно о пожаре на Байковом кладбище в Голосеевском районе Киева вечером в четверг. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров, горел мусор.

Фото: Facebook

В течение часа пожар потушили, жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Байково - одно из самых знаменитых кладбищ в Киеве. Здесь похоронены такие известные люди как Михаил Грушевский, Владимир Щербицкий, Георгий Кирпа, Вадим Гетьман, Леонид Быков и другие.

Спасатели напоминают, что в связи с эпидемией коронавируса с 17 апреля по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ограничено посещение всех кладбищ Киева до отдельного распоряжения. Эти меры не распространяются на похороны.

А тем временем, в Житомирской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения пожарные продолжают тушить возгорания. К ликвидации пожаров привлечены более тысячи человек.