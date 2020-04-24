Кабмин дал Общественному ТВ 10,6 млн евро, чтобы оплатить долг в перед Евроньюс
Сегодня, 24 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которое позволит Национальной общественной телерадиокомпании оплатить долг перед "Евроньюс" в размере 10,6 млн евро. Вследствие этого долга сейчас счета НСТУ арестованы.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.
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