Сегодня, 24 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в свое постановление, которое позволит Национальной общественной телерадиокомпании оплатить долг перед "Евроньюс" в размере 10,6 млн евро. Вследствие этого долга сейчас счета НСТУ арестованы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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