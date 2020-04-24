На борту американского военного эсминца "Кидд" (USS Kidd) зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге в пятницу, передает РИА Новости.

"Могу подтвердить, что на борту "Кидд" был моряк, у которого появились симптомы (заболевания). Он был эвакуирован на берег в больницу в Сан-Антонио (штат Техас – Ред.), где у него, к сожалению, диагностировали COVID-19", - сказал Хоффман.

Как он отметил, после этого на борт корабля была отправлена специальная медицинская бригада из восьми человек, которая проводит тестирование. "Там были еще несколько случаев, точных цифр у меня нет. Думаю, ВМС позднее предоставит их", - сказал Хоффман.



Он добавил, что сейчас корабль готовится к возвращению в порт, где он пройдет санитарную обработку, часть команды сойдет на берег.

Ранее заболевание коронавирусом было выявлено на нескольких военных кораблях США. Самая массовая произошла на борту авианосца "Теодор Рузвельт", где положительный результат на коронавирус был поставлен у 840 человек. Еще у 4 098 человек результаты отрицательные, выздоровели 88 моряков. На берег сошли 4 234 человека.

Говоря о ситуации с авианосцем, Хоффман отметил, что заболевание не повлияло на готовность корабля к выполнению задач. "Он готов поднять якорь и идти в бой", - заверил представитель Пентагона.

Напомним, по последним данным, количество умерших от коронавируса американцев перевалило за 50 тысяч человек.

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