Кабмин инициирует досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных. Соответствующий проект закона правительство подало в Верховную Раду.

Такая информация появилась в телеграм-канале депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в пятницу, 24 апреля.

"Впервые с 2016 года Кабмин подаёт в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключённых из 32942, находящихся в тюрьмах", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине собираются ввести новый вид наказания - вместо тюремного заключения появится пробационный надзор.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказания за незначительные преступления.