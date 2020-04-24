В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Каинета министров Украины уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Телеграм-канал политика страны сообщает напоминает, что ранее экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой.

Вчера Уманский был назначен советником главы Офиса президента Ермака. А сегодня Рада проголосовала за создание следственной комиссии по расследованию фактов, изложенных в заявлении Уманского. Ещё ранее было возбуждено уголовное дело. Видимо, чтоб не мешали расследовать и уволили Нефедова и Верланова.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит на украинской таможне и кто контролирует потоки контрабанды. Также мы писали, почему на самом деле уволили министра финансов Уманского.