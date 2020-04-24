Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник по соглашению с Киевским зоопарком принимает уже реабилитированных животных для выпуска в дикую природу. На этой неделе на свободу были выпущены две особи позднего кожана.

Об этом написала в Facebook пресс-служба заповедника.

Поздний кожан - один из видов отряда рукокрылых (летучих мышей). Этот вид встречается в зоне отчуждения: мыши держатся около заброшенных населенных пунктов.

При выборе местности для освобождения животных специалисты учли предпочтения кожанов и нашли место на берегу Припяти в селе Ладыжичи. Там есть все необходимое: остатки зданий, река, густые лиственные леса и множество комаров.

Сотрудники заповедника готовятся выпустить летучую мышь. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Летучие мыши сейчас - одна из наиболее уязвимых в мире групп млекопитающих, поэтому почти все виды занесены в Красную книгу и находятся под охраной международных конвенций.

На территории Украины насчитывается около 30 видов рукокрылых, а в Чернобыльском заповеднике, согласно многолетним исследованиям, обитают 16 видов.



Кожан поздний на воле. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Летучие мыши, живущие в городах, часто попадают в передряги: во время строительных и ремонтных работ зимой и осенью люди разрушают места их зимовок. Если оказавшихся на холоде летучих мышей не спасать, они погибают.

Спасенных животных передают в реабилитационные центры, где за ними ухаживают. А потом, в середине весны, выпускают на волю.

К сожалению, пока реабилитационные центры для рукокрылых есть только в крупных городах, где животных нельзя выпускать на волю после спасения. Поэтому заповедник заключил соглашение с Киевским зоопарком, чтобы после реабилитации мыши возвращались в природу.





Как писала "Страна", заповедник в зоне отчуждения сильно пострадал от апрельских масштабных пожаров.

Мы приводили список сгоревших сел на заповедной территории.