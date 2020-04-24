Во Львове полиция задержала двух убийц нелегального валютчика
Во Львове, где недавно было совершено убийство нелегального валютчика, полиция задержала двух из четырех нападавших. Ими оказались местные жители, один из кототорых ранее судим.
Об этом в пятницу, 24 апреля, информирует пресс-служба львовских правоохранителей.
Как рассказали полицейские, через некоторое время после нападения ими был найден автомобиль "Ford Mondeo", на котором скрывались злоумышленники. Вскоре стражам порядка удалось задержать и первого преступника - ранее судимого 45-летнего львовянина. Он при нападении получил огнестрельное ранение в ногу.
"23 апреля, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями мы установили место пребывания и задержали одного из его сообщников, также жителя Львова в возрасте 40 лет. Еще двое нападавших находятся в розыске - оперативные мероприятия продолжаются", - рассказал начальник облуправления полиции Василий Виконский.
Напомним, что около 10:00 в центре Львова неизвестные в балаклавах напали на двоих местных жителей с применением огнестрельного оружия. Один из пострадавших, предварительно 49-летний валютчик, скончался от ранения на месте.
Ранее мы писали, что недавно во Львове на остановке зарезали лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка. Его дважды ударили ножом в сердце, он умер в больнице от полученных ран.