Во Львове, где недавно было совершено убийство нелегального валютчика, полиция задержала двух из четырех нападавших. Ими оказались местные жители, один из кототорых ранее судим.

Об этом в пятницу, 24 апреля, информирует пресс-служба львовских правоохранителей.

Как рассказали полицейские, через некоторое время после нападения ими был найден автомобиль "Ford Mondeo", на котором скрывались злоумышленники. Вскоре стражам порядка удалось задержать и первого преступника - ранее судимого 45-летнего львовянина. Он при нападении получил огнестрельное ранение в ногу.

"23 апреля, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями мы установили место пребывания и задержали одного из его сообщников, также жителя Львова в возрасте 40 лет. Еще двое нападавших находятся в розыске - оперативные мероприятия продолжаются", - рассказал начальник облуправления полиции Василий Виконский.

Напомним, что около 10:00 в центре Львова неизвестные в балаклавах напали на двоих местных жителей с применением огнестрельного оружия. Один из пострадавших, предварительно 49-летний валютчик, скончался от ранения на месте.

Ранее мы писали, что недавно во Львове на остановке зарезали лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка. Его дважды ударили ножом в сердце, он умер в больнице от полученных ран.