В пятницу, 24 апреля, по состоянию на 18:00 в зоне отчуждения спасатели продолжают локализировать пожары на территории Лубянского, Дитятковского, Котовского, Денисовицкого, Корогодского и Паришивского лесничеств.

Об этом сообщает Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают работать пожарные насосные станции по тушению торфяников в районе с. Кривая Гора (Паришивское лесничество) и пгт Полесское (Котовское лесничество).

Также отмечается, что в районе с. Красное, с. Старая Красница и с. Толстый лес под действием сильных порывов ветра наблюдался очаг возгорания на месте, которое ранее было пройдено огнем.

В Госагентстве сообщают, что на месте работает авиация в составе 2-х вертолетов МИ-8 и самолета АН-32П, последним произведено три сброса огнегасящих веществ (24 тонны).

Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

В зоне отчуждения осуществляется усиленный мониторинг обстановки по различным направлениям и обеспечивается своевременное привлечение пожарно-спасательных подразделений в случае необходимости.

Сейчас скорость ветра достигает 24 км в час. Радиационная ситуация находится под контролем.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что пожарные не могут добраться к самому сложному участку пожара в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.

Также мы писали, что гарь из Чернобыля накрыла западные районы Киевской области.