Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирусную инфекцию можно подхватить независимо от погоды, даже если она солнечная и жаркая. Ведь вирус обосновывается в легких, куда солнечный свет не проникает.

Об этом РИА Новости заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Известно, что солнечный свет практически убивает микробы. Но вирус не находится просто на улице и в свободном воздухе, он находится внутри людей, в легких. А там солнечный свет не поможет. COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода", - сказала Вуйнович.

Представительница ВОЗ еще раз напомнила: чтобы защитить себя от заражения, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу.

Сегодня "Страна" сообщала о брифинге в США, на котором ученые доложили Дональду Трампу, сколько живет коронавирус в разных условиях и когда он быстрее погибает.

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