Блогер и депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая считает, что возможное неудачное голосование в Раде по кандидатуре Михаила Саакашвили на пост вице-премьера поставит под сомнение влияние Зеленского на "слуг" и единство монобольшинства в целом.

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook в пятницу, 24 апреля.

Депутат сообщила, что Саакашвили поддерживает максимум 50% "слуг". В связи с тем, что внутри фракции было принято решение не выносить вопрос по Саакашвили на голосование при отсутствии 70%-ой поддержки, назначения бывшего главы Одесской ОДА в этот четверг может и не быть.

"Как правило, если за кандидатуру не хватает голосов, Президент убеждает фракцию все-таки проголосовать. Учитывая, что Зеленский сам предложил Михаилу Саакашвили занять этот пост, отрицательное голосование покажет, что Владимир уже не влияет на процесс. Это будет значить, что нет никакого моноединства, даже при формальном монобольшинстве", - считает Богуцкая.

Напомним, что в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в правительстве.

Ранее мы писали, что Саакашвили готовится к голосованию за его кандидатуру в четверг, 30 апреля.