В Центре общественного здоровья рассказали, чем корь отличается от коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook в пятницу, 24 апреля.

"Корь — инфекционная, острая вирусная болезнь. Единственным источником возбудителя инфекции является человек, заболевший. Восприимчивость к кори чрезвычайно высока. Заболеть можно в любом возрасте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, корью в 2019 году заболело более 57 тысяч человек. Показатель на 100 000 населения составил 135,7. С лета 2017 года до конца 2019 года (в период вспышки заболевания) корью заболели более 115 000 человек.

За январь-февраль 2020 года в Украине были зарегистрированы 197 случаев заболевания корью. За аналогичный период 2019 года было зафиксировано 25 319 случаев, что свидетельствует о снижении уровня заболеваемости в 128 раз.

В прошлом году в Украине уровень охвата вакцинацией против кори, эпидемического паротита и краснухи у детей первого года жизни составил более 93%. Среди детей в возрасте 6 лет этот показатель составил почти 92%.

Центр напоминает, что корь передает воздушно-капельным путем: через вдыхания с воздухом мельчайших капелек слизи, содержащих вирусы. Они попадают в воздух во время чихания, кашля или разговора больного корью человека.

В то же время коронавирус передает капельным и контактным путями.

"Новая коронавирусная инфекция COVID-19 передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть мелкие частички, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около одного метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - говорится в сообщении.

Медики отмечают, что вирус не передается воздушным путем, то есть он не может переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человек.

Кроме того, сообщается, что первым признаком кори обычно является повышение температуры, длящееся от 4 до 7 дней. На начальной стадии могут возникать ломота в теле, насморк, сухой кашель, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь, опухание лица.

"В 1-й день высыпаний, сыпь обычно возникает на коже лица и верхней части шеи. Во 2-й день — распространяется на туловище, бедра. На 3-й день сыпь появляется на голенях и стопах. Сыпь держится 5-6 дней, после чего бледнеет и после себя оставляет кратковременную пигментацию", - отмечают врачи.

Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самыми серьезными осложнениями являются:

пневмония;

ларингит, ларинготрахеобронхит;

кератит, увеит, которые могут стать причиной слепоты;

энцефалит;

энцефаломиелополирадикулоневрит;

увесистая диарея и связанная с ней дегидратация;

отит;

у беременных могут быть самовольные аборты, преждевременные роды.

"Лучшая защита от кори — иммунизация живой комбинированной вакциной для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). Она предопределяет надежный и длительный иммунитет, а также предотвращает развитие тяжелых форм болезни и осложнений", - отмечают в ЦОЗ.

При этом на данным момент вакцины против COVID-19 пока не существует.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что из-за коронавируса в мире могут произойти вспышки кори и полиомиелита.

Также мы писали, что, по последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 647 человек.