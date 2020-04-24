Вакцина от коронавируса появится в России до конца 2020 года. Не исключено, что к осени будет завершено ее испытание на добровольцах.

Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, пишет "Комсомольская правда".

"Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины", - заявил Чуланов и добавил, что прогнозировать поведение вируса пока трудно.

По мнению специалиста, если коронавирус станет сезонным заболеванием, то вакцина будет востребованной даже при учете частой мутации. А создание вакцины широкого спектра ученый назвал нецелесообразным.

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