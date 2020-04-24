В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали решение Львовского городского совета отказать родственникам в перезахоронении разведчика, героя Великой Отечественной войны Николая Кузнецова надругательство над памятью всех ветеранов и борцов с фашизмом.

Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, сообщает сайт "Оппоплатформы".

По словам Бойко, устраивать политические игры вокруг могил, запрещать родственникам чтить память их предков, втаптывать в грязь подвиг тех, кто ценой своей жизни боролся с фашизмом, могут только последователи нацизма.

"Львовский горсовет открыто чествует коллаборантов и пособников нацизма. Своим решением, принятым накануне Дня Победы, они не просто пытаются лишить людей их законных прав. Они стремятся выстрелить в историю и отомстить ей за поражение, нанесенное их идейным отцам-вдохновителям", – сказал Бойко.

Он назвал "отвратительным политическим фарсом" участие в истории с отказом в перезахоронении органов государственной власти. Ведь это Министерство культуры рекомендовало отклонить просьбу родственников Николая Кузнецова из-за "нежелательного общественного резонанса".

"Они даже не понимают, какой международный резонанс провоцируют этим отказом. Современная Украина окончательно превращается в националистическое государство, которое открыто глумится над правами человека и пытается подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны", – констатировал депутат.

Партия обратилась непосредственно к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в эту ситуацию и разблокировать процесс передачи останков родственникам Кузнецова.

В феврале "Страна" выпускала большой материал о том, как власти Львова откровенно торгуют останками героя.

А несколько лет назад мы рассказывали, как могилу Кузнецова осквернили.