В субботу, 25 апреля, погода порадует жителей Востока Украины солнцем и отсутствием осадков. В то же время в западных регионах дождь будет идти совсем не долго.

Об этом информирует Укргидрометцентр в пятницу, 24 апреля.

Согласно прогнозу синоптиков, теплее всего завтра будет на Востоке и в Центре страны - от +17 до +21 градусов. Дожди ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской областях, а также на Западе.

Прохладнее будет на Юге страны - от +15 до +20 градусов. На Севере похолодает до +16 +18, а на Западе столбики термометров будут колебаться от +14 до +18.

В Киеве завтра пройдут дожди, при этом будет достаточно тепло - от +17 до +19 градусов.

Напомним, что дожди в субботу предвещала народный синоптик Наталка Диденко.

Ранее мы писали, что осадки не затронули Украину в прошлый четверг.