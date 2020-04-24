Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции пациентов в Соединенных Штатах Америки в пятницу, 24 апреля, достигло 50 370 человек.

Об этом сообщает сайт Worldometers, который занимается анализом данных о ситуации с коронавирусом в мире.

Отметим, что таким образом, на страну приходится больше четверти от общего количества смертей от коронавируса в мире.

По последним данным, всего в США коронавирусной инфекцией заразились 889 391 жителей США, что практически треть от всех зарегистрированных случаев на планете.

Также мы писали, что в США после протестов против карантина рекордно увеличилось количество заражений коронавирусом .

Напомним, ранее адвокат из Уханя заявил, что это США заразили планету Covid-19, а не Китай.