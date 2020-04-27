Министерство здравоохранения Украины решает, как использовать тесты иммуноферментного анализа (ИФА), которые выявляют антитела, в том числе произведенные в Украине.

Об этом во время брифинга в понедельник, 27 апреля, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"ИФА-тесты выявляют антитела присутствующие в крови человека, переболевшего коронавирусной болезнью. Сравнивая с другими заболеваниями, мы можем считать, что человек, у которого есть антитела, имеет соответствующий иммунитет и не является уязвимым к Covid-19.

Мы рассматриваем использование ИФА-тестов, но как будем это делать - определимся на этой неделе. Планируем провести консультации с нашими учеными Национальной академии медицинских наук и экспертами Всемирной организации здравоохранения, относительно способа и потребностей использования ИФА-тестов", - рассказал министр.

Кроме того, министр отметил, что предпочтение будет отдаваться тестам, сделанным в Украине.

"Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов такого типа, если они будут отвечать стандартам. Отечественные будут у нас в приоритете. Считаю поддержку украинского производства – правильным решением", – пояснил глава.

Также Степанов добавил, что "золотым стандартом обнаружения Covid-19 являются ПЦР-тесты".

"Мы каждый день наращиваем количество их выполнения, расширяем алгоритмы и механизмы тестирования. На минувшей неделе добавили тестирование медицинских работников", - добавил он.

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Напомним, Украина заняла последнее место в Европе по количеству тестирования населения на коронавирус.

Как сообщалось, из Киева в регионы передадут первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов.