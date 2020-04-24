Проходить обсервацию в специально отведенных местах обяжут только тех граждан, которые вернулись из-за границы и не имеют смартфонов. Самоизоляцию остальных власти будут контролировать с помощью мобильного приложения "Дія". Об этом сообщается на сайте президента.

"Лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дія" позволит отбывать две недели самоизоляции дома", - сказано в нем.

Уточняется, что у возвращающихся в Украину граждан будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне.

По словам Зеленского, это облегчит процесс изоляции и для самих граждан, и для тех, кто их контролирует.

"Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа", - сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что использование приложения поможет понемногу организовывать рейсы для эвакуации украинцев из-за границы. Но Зеленский считает, что эвакуировать их необходимо постепенно.

"Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - сказал президент.

Ранее "Страна" писала о том, что под Сумами из-за нарушившего самоизоляцию мужчины коронавирусом заболели 24 человека, а еще один умер.

Также мы сообщали, что киевлян на самоизоляции будут контролировать через Telegram .