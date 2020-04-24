В США 40-летнюю жительницу штата Нью-Джерси погрузили в медикаментозную кому из-за обострения Covid-19. Во время комы больная родила здоровую девочку.

Об этом сообщает издание The Sun.

На 26-й неделе беременности Джоану Росио Мендозу Чанкай врачи поставили перед фактом, что ей необходимо срочное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. В связи с чем было принято такое решение, не уточняется.

20 марта, когда женщина пошла подписывать документы на операцию, у нее начался сильный кашель. У Джоаны взяли тест на коронавирус, и через два дня пришел положительный результат.

Между тем состояние беременной женщину ухудшились, и через несколько дней она не могла дышать. Ее срочно отправили в медицинский центр университета города Хобокен, где врачи определили, что ребенку угрожает опасность.

Джоану погрузили в медикаментозную кому и перевели в университетскую больницу Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансуике для кесарева сечения.

30 марта на свет появилась здоровая девочка весом чуть больше 500 г.

Мать находилась в коме до 13 апреля, а малышку направили в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где она будет находиться до июля, когда она должна была родиться.

Ранее "Страна" рассказывала о случае в США, где женщина, находившаяся в коме в вегетативном состоянии почти 10 лет, родила мальчика.

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