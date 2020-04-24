В Грузии и Азербайджане со следующей недели начнут отменять часть карантинных ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующие решения приняли местные власти в пятницу, 24 апреля.

Как пишет грузинский сайт "Новости-Грузия", с понедельник, 27 апреля, грузинское правительство отменит запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков.

По информации Минздрава страны, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.

В то же время, по данным Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 27 апреля в стране возобновляется продажа книг, газет и канцелярских товаров. Кроме того, смогут начать работать репетиторы, но групповые занятия останутся под запретом.

Также правительство разрешит работу торговых точек, а именно по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений. Однако, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.

Напомним, 4 апреля власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы. По последним данным в стране выявили 1592 случая коронавируса, 21 человек скончался. Также мы писали, что в Азербайджане на карантине будут выпускать из дома только по смс-уведомлению.

Как сообщалось, в Грузии из-за коронавируса запретили ездить на легковых авто и обязали всех носить маски в помещениях.