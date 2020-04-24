Служба безопасности Украины разоблачила схему завладения государственными средствами, которые были выделены на проведение ремонта автомобильных дорог в Одесской области. Как установили оперативники спецслужбы, исполком Ренийского горсовета в прошлом году заключил с аффилированным частным предприятием более двух десятков договоров на выполнение капитального ремонта дорожного покрытия.

При этом документы были подписаны без обязательного соблюдения процедур государственных закупок, предусмотренных действующим законодательством, сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалах. По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 4 миллиона гривен.

СБУ сообщает, что во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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