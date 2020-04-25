В субботу, 25 апреля, Украина продолжает жить в условиях карантина.

По последним данным Минздрава, в стране 7 647 случаев Covid-19, выздоровели - 601, умерли - 193. Лидируют Киев, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская области.

До 11 мая в стране собираются ввести электронный контроль за самоизоляцией. Следить, чтобы украинцы оставались дома предлагают с помощью приложения "Дiя", а в Киеве отчитались о запуске специального Telegram-бота.

Это один из этапов подготовки к постепенному выходу из карантина, который обещают начать при соблюдении двух условий: стабилизация но распространению и некритичная заполненность больниц.

Остальные этапы вчера опубликовал премьер Денис Шмыгаль. По ним становится понятно, когда заработает метро и откроются рестораны.

Тем временем ВОЗ направила письмо в Минздрав с предостережением по поводу использования для лечения Covid-19 некоторых препаратов, в том числе "Плаквенила" и противомалярийных лекарств, ранее включенных в протокол лечения в Украине.

В Минздраве же уже сообщили, что направили эти лекарства в регионы и что ними обеспечат всех желающих.

08:57 В России хотят продлить самоизоляцию населения еще на две недели.

08:51 Губернатор штата Нью-Йорк, полемизируя с Трампом, заявил, что его штат подхватил коронавирус не из Китая, а скорее всего из Италии.

08:43 Вчера премьер-министр опубликовал план из пяти шагов по снятию карантина. Он наглядно представлен на инфографике.

Правда, там есть достаточно странные места. Например, рестораны и кафе открываются и на третьем, и на четвертом этапе - без пояснения разницы. А второй этап предполагает разрешить ресторанам и кафе работать на вынос, что и так сейчас разрешено.

То же касается и открытия спортзалов и фитнес-центров. Они без каких-либо оговорок предусмотрены и вторым, и четвертым этапами плана.

При этом открытие спорплощадок под открытым небом наступает даже позже, чем фитнес-клубов. Хотя очевидно, что в закрытом помещении заразиться куда проще. Но видимо владельцы очень просят.

08:39 ТОП-10 стран по новым смертельным случаям за 24 апреля.

08:31 Первая десятка по новым заболевшим в странах мира за пятницу, 24 апреля, выглядит так.

Интересно, что Россия со второго места переместилась на четвертое - при том, что ее показатель вырос на тысячу новых больных.

Это объясняется тем вспышкой смертей в Эквадоре, который внезапно занял второе место после США, и ростом заболевших в Испании.

А вот Франция сегодня выпала из первой десятки.