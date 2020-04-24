За последнюю неделю среди работников одного из предприятий Укроборонпрома в Винницкой области подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом. Сейчас инфицированные находятся на самоизоляции дома.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в пресс-службе госконцерна.

В Укроборонпроме отметили, что у троих из четырех зараженных работников болезнь Covid-19 протекает бессимптомно.

"Согласно внутренним протоколам реагирования, руководство и служба безопасности предприятия немедленно приняли все необходимые меры: работников, которые могли контактировать с больными до подтверждения их инфицирования отправили на самоизоляцию; силами областной СЭС проведена дополнительная дезинфекционная обработка производственных помещений предприятия. Сейчас эти помещения закрыты, на остальных производственных участках осуществляются дополнительные дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Укроборонпрома заявили, что всего за время карантина на предприятиях было зафиксировано 5 случаев заболевания Covid-19, 4 из которых - в течение этой недели. Один из зараженных коронавирусом работник киевского предприятия госконцерна умер в начале апреля.

Напомним, что в понедельник все 10 шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", которое является самым большим в Украине угольным объединением, прекратили работу из-за коронавируса.

В то же время Минздрав Украины разработал поэтапный план выхода из коронавирусного карантина. Таким образом, ограничения будут сниматься постепенно.