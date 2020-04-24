Пылевая буря в Ровно. Скриншот

В Ровно началась сильная пылевая буря, что привело к затруднению видимости. 

Об этом говорится в сюжете ТСН. 

Как отмечается, сквозь поднявшиеся в воздух пыль и мусор были едва видны автомобили. Как сообщили синоптики, буря случилась из-за практически бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха. 

Напомним, 16 апреля мощная пылева буря обрушилась и на Киев. Тогда стихия разрушила строительные леса Подольского перехода. Это произошло из-за сильных порывов штормового ветра, что совпало с небывалым загрязнением воздуха. Виной тому - пожары (в том числе и в Чернобыльской зоне) и шквальный ветер, который принес гарь в Киев. 

Также мы писали, что Кличко связал пыльную бурю в Киеве с изменением климата.

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