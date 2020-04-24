В Ровно началась сильная пылевая буря, что привело к затруднению видимости.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, сквозь поднявшиеся в воздух пыль и мусор были едва видны автомобили. Как сообщили синоптики, буря случилась из-за практически бесснежной зимы, отсутствия дождей и неравномерного прогрева воздуха.

Напомним, 16 апреля мощная пылева буря обрушилась и на Киев. Тогда стихия разрушила строительные леса Подольского перехода. Это произошло из-за сильных порывов штормового ветра, что совпало с небывалым загрязнением воздуха. Виной тому - пожары (в том числе и в Чернобыльской зоне) и шквальный ветер, который принес гарь в Киев.

Также мы писали, что Кличко связал пыльную бурю в Киеве с изменением климата.