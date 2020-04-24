В Сумской области мужчина не ушел на самоизоляцию после прибытия из-за границы и заразил коронавирусом 24 жителей региона.

Об этом рассказал заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк во время брифинга в пятницу, 24 апреля.

"Человек, не подумав, съездил за границу, отдохнул, и зная, что он должен быть 14 дней на самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили шесть семейных очагов, в которых заболели 24 человека и один человек умер", - сообщил Мацюк.

При этом он отметил, что мужчина пренебрег самоизоляцией еще в то время, когда карантин в стране введен не был, поэтому обвинять его в заражении вирусом других жителей области нет причин.

"Я бы не сказал, что это было сознательно, ибо это было в тот период, когда у нас еще не было ситуации в Черновцах. Мы уже тогда говорили, что люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить самоизоляцию. Однако, карантинные меры на территории Украины еще не были введены, поэтому у меня нет морального права обвинять человека. Также доказать это очень сложно", - добавил Мацюк.

На данный момент полиция проводит проверку касательно нарушения режима самоизоляции.

Слова Мацюка об инциденте с 06:10

Напомним, что по состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине зафиксировано уже 7 647 случаев заражения коронавирусом. Всего же за сутки болезнь Covid-19 выявили у 477 человек.

Ранее мы писали, что только 7% зараженных украинцев подхватили коронавирус за границей, остальные 93% инфицировались на территории страны.