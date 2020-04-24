В популярном мессенджере Telegram появится функция видеозвонков. Об этом сообщил его создатель Павел Дуров в блоге компании.

По его словам, уже в этом году команда сосредоточится на создании технологии безопасных групповых видеозвонков, запустить которые обещают до конца 2020-го.

"Каждый день в Telegram регистрируются от 1,5 млн человек. Взявшись за создание мессенджера семь лет назад, мы исходили из того, что люди всегда предпочтут свободу и качество ограничениям и посредственности. Эти цифры тому доказательство", - говорится в публикации.

Ранее "Страна" писала о том, что в ГБР официально объявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и Telegram.

Также мы сообщали, что названы три самых популярных мессенджера в Украине.