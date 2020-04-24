Президент Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования всех врачей в Украине, которые контактируют с зараженными коронавирусом пациентами.

Об этом стало известно из сообщения Офиса Президента, обпуликованного в пятницу, 24 апреля.

Так, по словам украинского президента, ему доложили об инициативе председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая застраховать врачей, работающих с больными Covid-19 пациентами, а также членов мобильных бригад, перевозящих инфицированных. Подобную практику глава государства хочет ввести на территории всей страны.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", - цитирует Зеленского Офис Президента.

Напомним, что президент ранее заявлял о страховании медработников в своем видеообращении от 10 апреля.



Также мы писали о том, что в Ровенской области по данным на вечер 23 апреля уже у 420 человек подтверждено заражение коронавирусом. Четверть из них - медики.