Зеленский предложил застраховать медиков, которые ведут борьбу с Covid-19
Президент Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования всех врачей в Украине, которые контактируют с зараженными коронавирусом пациентами.
Об этом стало известно из сообщения Офиса Президента, обпуликованного в пятницу, 24 апреля.
Так, по словам украинского президента, ему доложили об инициативе председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая застраховать врачей, работающих с больными Covid-19 пациентами, а также членов мобильных бригад, перевозящих инфицированных. Подобную практику глава государства хочет ввести на территории всей страны.
"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она недорого. Врачи в регионе очень благодарны. Это прекрасный пример того, как местные власти находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", - цитирует Зеленского Офис Президента.
Напомним, что президент ранее заявлял о страховании медработников в своем видеообращении от 10 апреля.
Также мы писали о том, что в Ровенской области по данным на вечер 23 апреля уже у 420 человек подтверждено заражение коронавирусом. Четверть из них - медики.