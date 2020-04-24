Экс-нардеп Татьяна Черновол, которую подозревают в причастности к умышленному убийству, заявила в суде, что ее криминальное преследование - дело рук Путина и экс-адвоката Януковича Бабикова. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

"Во время рассмотрения апелляции активистке о мере пресечения, судья попросил обвиняемую говорить по делу, желательно без политических лозунгов. Но Татьяна заявила, что ее дело как раз и является полностью политическим", - говорится в сообщении.

Также подследственная заявила, что офис "Партии регионов", в поджигании которого она принимала участие и где погиб мужчина, был штабом по организации "титушек-карателей", потому его необходимо было уничтожить.

В конце своей речи Черновол подчеркнула, что лучше быть "мучеником, чем палачом".

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко навестил подозреваемую в убийстве Черновол и подарил ей футболку.

Также мы сообщали, что Черновол опубликовала текст подозрения в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".