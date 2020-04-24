Собрать голоса в поддержку кандидатуры Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ среди народных депутатов буде непросто.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максима Ткаченко сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я был на заседании - мне понравилось. Был настроен поддерживать кандидатуру Саакашвили, после заседания фракции мое мнение не изменилось - я считаю, что он нужен сейчас Украине, президенту и Кабинету министров", - сказал Ткаченко.

Он подтвердил информацию о том, что часть депутатов не поддерживают кандидатуру экс-президента Грузии и добавил, что собрать голоса в поддержку Саакашвили будет непросто.

"Я анализ не проводил, но скажу, что многие против. Такая ситуация есть, и она, как мне кажется, будет решаться в последние минуты перед голосованием, и собрать эти голоса будет непросто", - добавил нардеп.

Ткаченко рассказал, что на позицию депутатов никто не влияет и тут каждый из членов фракции может высказать свою позицию.

"Никто перед нами не ставит никаких задач, не заставляет поддерживать - это полностью демократическая история, каждый высказывает свое мнение. Я не думаю, что до вынесения кандидатуры Саакашвили в зал это поменяется и нас попытаются заставить проголосовать. Единственный, кто может, так сказать, "заставить" нас поддержать свою кандидатуру - это сам Михаил со своей программой, обещаниями, в хорошем смысле этого слова, встречами и не только с нашей фракцией. Насколько я знаю, он планирует и с другими фракциями встречаться", - утверждает Ткаченко.

Он предполагает, что, если назначить Саакашвили советником, то против никто не будет.

"Против его назначения советником никто не будет, но даст ли этот тот результат, как вице-премьер - тут я не знаю. Наверное, не даст", - сказал Ткаченко.

Напомним, 22 апреля Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что президент Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.

Сегодня, 24 апреля, бывший губернатор Одесской области выступил на заседании парламентской фракции "Слуги народа". "Страна" писала, о чем говорил претендент на пост вице-премьера.

Также добавим, экс-президент Грузии уверен в том, что его поддержит Зеленский и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице премьера по реформам в четверг, 30 апреля.