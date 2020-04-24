Законопроекты об изменении регламента были подписаны спикером Рады Дмитрием Разумковым. Теперь, когда президент Зеленский одобрит данные проекты законов, парламент сможет рассматривать огромное количество правок быстрее.

Об этом гласит информация, опубликованная на сайте Верховной Рады в пятницу, 24 апреля.

Так, в графе о состоянии прохождения законопроектов по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры и в закон о местном самоуправлении №1043 и №2653 написано: "Возвращено с подписью Председателя Верховной Рады Украины".

Следующим свою подпись под документами должен поставить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 16 апреля 242 голосами депутаты поддержали во втором чтении и целом законопроект №1043.

Предусматривается, что после изменения регламента Рады депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.