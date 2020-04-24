Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили, который претендует на пост вице-премьера по реформам, заявил, что выступает за мир с Россией.

Об этом он сообщил в интервью изданию DW, опубликованном в YouTube в пятницу.

По его словам, Зеленский не идет на уступки РФ в вопросах по Донбассу и защищает украинский суверенитет.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. Тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру говорит о том, что он выступает за независимую внешнюю политику. Я смотрю, последние два дня в российский медиа полная истерика и президент Зеленский об этом тоже знает. И никто против мира с Россией не выступает, но есть разные условия при которых достигается этот мир. Я не считаю, что Зеленский пойдет на уступки Кремлю", - отметил политик.

Он отметил, что у президента России Владимира Путина уже нет политического будущего, так как власть диктаторов заканчивается.

"Я думаю, что любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов, и в России есть много нормальных информированных людей, которые хотят жить в свободной стране. Надеюсь, они вернут себе свою собственную страну, конечно, без захваченных территорий у других государств. Любая власть заканчивается, думаю, Путин истратил свой запас власти. Так что у меня нет каких-то положительных прогнозов о его политическом будущем", - подытожил Саакашвили.

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Напомним, 21 апреля, Саакашвили заявил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в Кабмине от Зеленского. Ранее мы подробно разбирались в том, зачем Зе позвал Саакашвили во власть и проголосует ли за него Рада.

Вчера в "Слуге народа" возникли проблемы с голосами за назначение Саакашвили на пост вице-премьера. Сегодня политик рассказал, что голосование состоится 30 апреля.