В Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли 367 человек. В Минздраве страны отметили, что число умерших стало самым низким с 20 марта.

Об этом сообщает ТАСС.

Антирекорд по смертности от коронавируса в стране зафиксировали первого апреля. В этот день жертвами пандемии стали 950 пациентов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось. Общее число умерших с начала распространения коронавирусной инфекции в стране достигло 22 524.

Напомним, в Испании первый случай заражения коронавирусом обнаружили 31 января.

Ранее мы сообщали, что из-за Covid-19 cтрана закрыла для иностранцев туристический сезон-2020. Курорты заработают не раньше следующего года.



