В Украине в условиях карантина удалось сделать редкую операцию по трансплантации с привлечение донора из-за границы и спасти жизнь ребенку. Годовалый мальчик Назар стал первым пациентом в Украине, которому пересадили костный мозг от неродственного донора из Германии. Об этом на своей странице в соцсети пишет журналистка Ирина Заславец.

Фото: facebook.com

По ее словам, родившийся с генетической паталогией малыш последние полтора месяца жил в стерильном боксе Охматдета, поскольку любай инфекция могла стать для него смертельной.

У Назара - комбинированный иммунодефицит - это тяжелая генетическая болезнь, от которой когда-то уже умер его брат. Мальчик с рождения постоянно болел и не выбывал из больниц, а недавно врачи сдлали вывод, что спасти ребенка может только трансплантация костного мозга от неродственного донора. Такой операции в ​​Украине никогда не делали.

Ранее в Украине делали только два вида трансплантации костного мозга аутологичную (пациент получает собственный костный мозг) и аллогенную (от родственного донора). Но благодаря внесенным в систему трансплантации в Украине изменениям, такая операция стала возможной.

Охматдет обратился в Украинский реестр доноров костного мозга, а тот нашел донора в Германии.

"Парень, который идеально подошел, сразу согласился. Но самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение", - пишет журналистка.

Но перевезти клетки костного мозга все же удалось, и операцию малышу провели на 1 апреля.

"С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец случилось! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и совершенно чужом ей парню, которые спас жизнь ее сыну ", - говорит Заславец.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил цены на трансплантацию органов в Украине.

Также мы сообщали, что запуск системы трансплантации органов отложили на 2021 год.