Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили уверен в том, что его поддержит президент Украины Владимир Зеленский и будет готовиться к голосованию за его кандидатуру на пост вице премьера по реформам в четверг, 30 апреля.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг. Но по-прежнему я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине", - написал он.

Также он добавил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые перемены.

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в правительстве.

Как сообщалось, сегодня в Тбилиси официально заявили, что отозвут посла в случае назначения Саакашвили в Кабмин.