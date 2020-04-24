В Киевской области в селе Петропавловское Бориспольского района и в поселке Гостомель обнаружили два новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге в пятницу, 24 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи заболевания Covid-19.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - сказал Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы", - добавил глава КОГА.

Владимир Володин о новых случаях заболевания в общежитиях Киевской области с 3:59

Ранее мы сообщали, что в Вишневом в общежитии Сovid-19 подтвердили у 101 человека, двое жильцов умерли. Здание находится под охраной военных и полиции, которые контролируют изоляцию его жителей.

Также мы писали, что китайские студенты отказались пускать в киевское общежитие своих соотечественников, которые недавно прибыли в Украину, из-за боязни заразиться коронавирусом.