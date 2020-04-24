В Днепропетровской области закроют входы на все кладбища. Также их будут патрулировать почти три тысячи правоохранителей. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"Сдержать эпидемию можно только путем ограничений. Поэтому, чтобы не допустить скопления людей в поминальные дни, в области закрывают кладбища. Соответствующие решения приняли местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Посетить могилы родственников можно будет в другие даты", - заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Как отмечают в ОГА, в поминальные дни кладбища будут закрыты для посещения, разрешено только проведение обряда захоронения - при условии выполнения норм карантина, которые предусматривают участие не более 10 человек. Расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метров.

Также с 23 апреля закрыты для посещения и кладбища в Днепре, сообщается на сайте горсовета.

"Такое решение приняла специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня. За выполнением этого решения будет следить полиция. Нарушителям грозит административная ответственность - штраф от 17 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что на поминальные дни дополнительных автобусов общественного транспорта к кладбищам не будет.

Согласно решению Священного синода Украинской православной церкви, поминальные дни после Пасхи перенесены на субботу, 6 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области на поминальные дни закроют все кладбища из-за коронавируса.

Также мы выясняли, можно ли украинцам идти на кладбище в это воскресенье.