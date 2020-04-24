Духовенство Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отреагировало на поджоги православных храмов в последние две недели дней по всей Украине.

Обращение священников было опубликовано в пятницу, 24 апреля, на странице епархии в Facebook.

"Просим вас: 1) усильте охрану храмов и монастырей; 2) если есть возможность, организуйте круглосуточное дежурство возле храмов (большинство поджогов было осуществлено в ночное время); 3) проверьте надлежащую комплектацию противопожарных средств; 4) в случае выявления подозрительных людей возле храмов сразу звоните в Национальную полицию", - сказано в сообщении.

При этом в консистории отметили, что поджоги являются умышленными и свидетельствуют о "неслучайности и общей цели преступлений".

"В то же время отмечаем, что постоянное разжигание религиозной вражды украинскими СМИ, как частной так и государственной собственности, приводит к адским последствиям и на журналистах такая же ответственность за поджоги, как и на тех, кто бросает бутылки с зажигательной смесью в храмы УПЦ", - говорится в обращении.

В консистории выражают надежду, что поджог монастыря в г. Одессе, случившийся этой ночью, будет последним преступлением против Церкви в Украине, и что в государстве прекратится дискриминация по религиозному признаку.

Напомним, что в Украине накануне и после Пасхи начали пылать храмы крупнейшей православной конфессии - УПЦ. За последние две недели серьезно горели четыре церковных строения.

Ранее мы писали, что в ночь на среду, 15 апреля, в селе Лукавцы Вижницкого района сгорела церковь в честь святой Параскевы.