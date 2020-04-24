Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что заявление Грузии о возможном отзыве своего посла в Украине в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером является попыткой осуществит давление и такая риторика является неправильной.

Об этом со ссылкой на Арахамию пишет "Обозреватель".

"Почему Грузии так нервничать? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – сказал Давид Арахамия.

По его словам, Грузия рискует столкнуться с большими дипломатическими проблемами, чем Украина.

"Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать", – сказал нардеп.

При этом, по словам Арахамии, он сам является грузином и понимает, как воспринимается Саакашвили в этой стране при нынешней власти.

"Это просто попытка осуществлять давление. У нас суверенное государство, и никакая страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам нужно назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", – заявил Арахамия.

По словам главы фракции "Слуги народа", до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию и, по его мнению, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Напомним, "Страна" писала, о чем говорил Саакашвили на заседании фракции "Слуга народа" в пятницу, 24 апреля.

Также мы сообщали, что Михаилу Саакашвили не удалось убедить всех "слуг народа" в ходе своего выступления: 50% из них не поддерживают его назначение вице-премьером.